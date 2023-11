Jeremy Irons brutalnie szczery. "Nie będę namawiał nikogo, by został aktorem"

Chciałem odmówić, ale wtedy zadzwoniła do mnie Glenn Close, która przyjęła rolę Sunny von Bülow. Powiedziała: "Może to nie jest najlepszy scenariusz, ale historia naprawdę zasługuje na uwagę, a poza tym, jeśli ty nie zagrasz, to zrobi to ktoś inny". Namówiła mnie, ale podczas zdjęć byłem przekonany, że to będzie klęska.