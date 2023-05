Oliver Stone dla WP o zabójstwie Kennedy'ego: To musiał być ktoś naprawdę wysoko postawiony, na samej górze

W każdym razie doszło do utworzenia trzeciej już komisji badającej okoliczności zamachu. Pierwsza była Komisja Warrena. Druga to Komisja Śledcza Izby Reprezentantów. I wreszcie Komisja Weryfikacyjna Dowodów Zamachu (Assassination Records Review Board – Y.Cz.-H.). Dzięki ich ciężkiej pracy od 1994 do 1998 r. udało się odtajnić 60 tys. akt. Nie mieli dość czasu, nie mieli dość pieniędzy, ale osiągnęli naprawdę wiele. Nie dociągnęli jednak sprawy do końca, bo CIA i Secret Service nie pozwoliły im na to.