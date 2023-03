Steven Spielberg: Zawarłem w tym filmie 75 lat życiowego doświadczenia. Ale na emeryturę się nie wybieram

Antysemityzm rzeczywiście był obecny w moim życiu, ale wyłącznie w postaci kilku mało istotnych, oderwanych od siebie wydarzeń. W żadnym razie nie był to czynnik, który zaważył jakoś na mojej biografii czy nadał jej kształt. Co najwyżej pod takim względem, że już od najmłodszych lat zdałem sobie sprawę, że jestem outsiderem i niezbyt pasuję do mojego otoczenia. Muszę także powiedzieć, że kiedy w ostatniej klasie szkoły średniej padłem ofiarą antysemickich prześladowań, to była to sprawka wyłącznie dwóch moich rówieśników, dokładnie tak, jak to pokazałem w filmie. Szkoła nie miała z tym nic wspólnego. Wprost przeciwnie, nauczyciele dokładali starań, aby do takich incydentów nie dochodziło.