Brutalne słowa Edwarda Nortona. "W Hollywood nazwisko nic nie znaczy"

Stworzenie scenariusza "Osieroconego Brooklynu" zajęło mi piętnaście lat! Najpierw przeczytałem powieść Jonathana Lethema i zrozumiałem, że muszę przenieść ją na ekran. A z drugiej strony nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. W pewnym momencie, kiedy dotarłem już do połowy tekstu, odłożyłem go na półkę i nie zajrzałem do niego przez następne cztery lata. Aż w końcu znów go otworzyłem, bo coś nie dawało mi o nim zapomnieć. Uświadomiłem sobie, że jeśli nie skończę tego scenariusza, to będzie mnie on prześladował bez przerwy. I wreszcie dobrnąłem do finału. Po piętnastu latach!