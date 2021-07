Jerzy Radziwiłłowicz o "Człowieku z żelaza": z czasem nabiera coraz większej mocy

Mało tego – był świadkiem na naszym filmowym ślubie. Mieliśmy zresztą wyjątkowych świadków: drugą była Anna Walentynowicz, także grająca samą siebie. To, że Wałęsa przyjechał do nas, było wyrazem dużej życzliwości wobec tego projektu. Był wtedy bardzo zajęty, jeździł po kraju i, jak to się wówczas mówiło, gasił pożary: uspokajał nastroje w różnych zakładach pracy, żeby nie doszło do eskalacji napięcia i np. wybuchu strajku generalnego. Ale mimo to przyjechał do nas dwa czy trzy razy i zagrał w kilku scenach.