Karolina Korwin Piotrowska doświadczyła mobbingu. "Na mieście zrobiono ze mnie histeryczkę"

- Kiedy umarł mój ojciec, siedziałam w redakcji od rana do 21. Do dziś pamiętam, że robiłam wtedy kolumnę "Najbardziej wpływowe Polki". Wytłumaczyłam sobie wówczas, że to nawet lepiej, że muszę pracować, bo przynajmniej nie siedzę w domu i nie płaczę. Dopiero po latach zrozumiałam, że właściwą reakcją byłoby powiedzenie: "Zmarł ci tata, idź do domu", zapytanie, czy czegoś nie potrzebuję. Przeżyłam dzięki koleżance z pokoju, Zuzannie. Skończyłam podpisywanie zdjęć, kolumny poszły do druku, wsiadłam w taksówkę, a w mieszkaniu uświadomiłam sobie: no, tata umarł - wspomina.