Kasa płynie. Widzowie Netfliksa ratuję ofiary oszusta z Tindera

Cecilie Fjelljøy, Pernilla Sjoholm i Ayleen Charlotte to trzy kobiety, które zostały oszukane przez "księcia diamentów" i odważyły się przed kamerą opowiedzieć swoją historię. W jednym z wywiadów producentka filmu Barnie Higgins powiedziała, że Cecille, Pernilla i Ayleen były bardzo zaangażowane w nagrywanie dokumentu i nie trzeba ich było namawiać do udziału w projekcie: "Nie pukaliśmy do ich drzwi, błagając, by opowiedziały swoje traumatyczne historie. One chciały o tym opowiedzieć, bo wiedziały, że ludzie uwierzą w nie tylko wtedy, gdy zobaczą to na własne oczy".