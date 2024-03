Szybko poszło. Kinowy hit tylko dla dorosłych już obejrzysz w domu

"Biedne istoty" ("Poor Things") trafiły do polskich kin 19 stycznia i raptem po dwóch miesiącach zostały udostępnione widzom Disney+. To nie pierwszy raz, gdy produkcja kinowa przechodzi do streamingu po 2-3 miesiącach od debiutu, ale zwykle dotyczy to filmów, które na wielkim ekranie przeszły bez większego echa. "Biedne istoty" to wyjątek od reguły.