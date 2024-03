Klasyk lat 80. powróci w nowej wersji. "Żar ciała" będzie tak samo erotyczny?

Na tę chwilę wydaje się, że pomysł na nowy "Żar ciała" może być nietrafiony. To z racji tego, że obecnie w Hollywood poza Yorgosem Lanthimosem (znakomite "Biedne istoty") rzadko kto decyduje się na śmielsze erotycznie filmy. To oznacza, że "Żar ciała" może być solidnie ugrzeczniony w stosunku do oryginału.