Komedia romantyczno-kryminalna z doborową obsadą. "Jak ukradłem 100 milionów" w kinach

"Jak ukradłem 100 milionów" to zwariowana komedia, o której twórcy mówią "jazda bez trzymanki". Reżyser Michał Węgrzyn przyznaje, że chciał nawiązać do klimatu takich filmów jak "Żądło" czy "Bullet Train". Michał Żebrowski, kiedy zapytał go, jakiego gatunku będzie to obraz, usłyszał, że ma to być po prostu dobre kino.