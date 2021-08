"kRAJ": nasza polska frustracja. Ten film trzeba zobaczyć

Twórcy "kRAJU" nie uciekli też od bieżących tematów społeczno-politycznych. Postanowiono jednak znacznie ograniczyć poziom frustracji, który na co dzień zapewnia nam polska polityka. Dla części widzów będzie to spora ulga, dla innych mankament produkcji. Jednak tym samym obrany przez filmowców kierunek wywołuje tylko zgodne i pogodne reakcje widowni zamiast podsycania podziałów społecznych, za co ekipie należą się spore brawa. Trudno bowiem powstrzymać się od śmiechu podczas starcia zdesperowanych przedsiębiorców z kontrolerami skarbówki, bo "przecież urzędnicy to nie są ludzie". Albo podczas spotkania kuratorki galerii sztuki współczesnej z nowym dyrektorem, który rządowe posady zmienia równie często jak kochanki. Choć do niedawna pracował w Ministerstwie Rolnictwa, wizję artystyczną ma spójną - naród potrzebuje tylko sztuki ludowej.