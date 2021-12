Ksar Hedada. Tu Hollywood zarobiło miliard dolarów. Co stało się z tym miejscem?

- George potrzebował pustynnego terenu, który będzie wyglądał jak obca planeta, ale nie będzie to miejsce zbyt oddalone od Europy. A to esencja piękna Tunezji. Byliśmy tylko godzinę samolotem z Rzymu. Dwie i pół z Londynu. Pamiętam, że George nie miał wielu pieniędzy na ten film. Nikt nie miał pojęcia, jak wielka to będzie produkcja. Absolutnie nikt nie pokładał w to przedsięwzięcie takiej wiary – opowiadał producent.