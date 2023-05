"Mała syrenka" wciąż ugania się za chłopakiem. Twórcy zmienili nie to, co trzeba

Kiedy Disney wraca do swoich klasycznych historii, by opowiedzieć je jeszcze raz, zawsze wywołuje to spore poruszenie. Jedni domagają się, by historia była jak najbardziej podobna do tej starej, inni chcą, by w nowych opowieściach uwzględniano zmiany społeczne, jakie dokonały się na przestrzeni dekad.