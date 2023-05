Kontrowersjom nie ma końca. Dzieci pytają o jedno

Jedynym scenarzystą, który nie strajkuje, jest obecnie życie. A jak wiadomo, to ono pisze najlepsze scenariusze, które potem wykorzystuje się przy realizacji filmów dokumentalnych. Na nie pomysłów raczej nie brakuje, co udowadnia m.in. tegoroczna edycja festiwalu Millenium Docs Against Gravity, a także głośnie premiery na platformach streamingowych. I o nich też Magda, Marta i Michał rozmawiać będą w podcaście WP Kultura.