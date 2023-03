Halle Bailey zagrała Syrenkę. To były jej najgorsze dni na planie

- Przez prawie tydzień spędzałam w wodzie 13 godzin każdego dnia, często podpięta na specjalnej uprzęży. Nie raz się zachłysnęłam i miałam naprawdę dość. Ale z perspektywy czasu to była dla mnie szkoła życia. Pokonałam jakąś kolejną wewnętrzną granicę. Zawsze wiedziałam, że mnie na to stać, ale musiałam się o tym przekonać i to zasługa mojej Ariel - podsumowała Halle Bailey.