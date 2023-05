Dno czy hit? "Mała Syrenka" już tonie w zalewie recenzji

"Variety" podkreśla talent głównej aktorki: "Halle Bailey jest najlepszym powodem, dla którego warto było sięgnąć po tę klasyczną historię Disneya". Młodziutka aktorka zbiera praktycznie same pochwały od recenzentów, a to już dobra zapowiedź tego, co czeka nas podczas seansu w polskich kinach. W końcu dzieci na całym świecie pokochały przede wszystkim Arielkę, nie to, co działo się wokół niej, prawda?