"Oszałamiający", "fenomenalny", "wybuchowy". Nowy "Matrix" ma być najlepszym filmem roku

Powrót "Matriksa"? Choć początkowo mało kto wierzył, że to naprawdę może się ziścić, w 2020 r. stało się jasne, że Lana Wachowski wraca do świata, który stworzyła z siostrą pod koniec lat 90. Powiedzieć, że fani byli zaintrygowani, to mało. Ekscytacja mieszała się z przerażeniem, bo w popkulturze nie brakuje przykładów tego, jak bardzo można zniszczyć kultowe filmy nieudanymi kontynuacjami. Pierwsze zwiastuny powoli jednak te wątpliwości rozwiewały. "Matrix Zmartwychwstania" wejdzie do kin tuż przed świętami Bożego Narodzenia.