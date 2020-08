Michał Oleszczyk pisze o społeczności LGBT. "Jesteśmy siłaczami i siłaczkami"

"Wy, którzy szczujecie na LGBT+, nie zapominajcie, że macie do czynienia z siłaczkami i z siłaczami. Z twardzielkami i twardzielami", pisze. "(…) od najwcześniejszych lat szkolimy się w wytrzymałości na szczególny rodzaj bólu. Ten ból nie jest lepszy, niż wasz, by zacytować pewien słynny song. Ale jest... inny. Bardziej całościowy, bardziej podskórny; mniej punktowy i lepiej rozdystrybuowany w krwiobiegu", dodaje.

Oleszczyk podkreśla, jak maluje się rzeczywistość społeczności LGBT i z czym musi mierzyć się na co dzień. Przede wszystkim to nierówność, odrzucenie i brak akceptacji. To poczucie pominięcia przez własne społeczeństwo. "To jest ból wymuszonej niewidzialności; wymuszonego ignorowania siebie samego. (…) Ból bycia pomijanym w przemowach rządzących, dla których nie istniejesz (chyba, że jako podatnik lub abonent); ból bycia zrównywanym z pomiotem diabła w kazaniach tych spośród duszpasterzy, którzy woleliby, żeby cię wcale nie było - a przynajmniej, żebyś przenigdy nie zabierał głosu w obronie własnej godności.