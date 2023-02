Gwiazda hitu nie wytrzymała. Pokazała, w czym tkwi problem mężczyzn

Najnowsza produkcja Marvela "Ant-Man i Osa: Kwantomania", zdaniem wielu krytyków, okazała się najsłabszym filmem z tego komiksowego uniwersum. Pozbawiona napięcia historia powstała głównie po to, aby wprowadzić do filmowego świata nowego złoczyńcę. Drugim jej celem było oczywiście wyciągniecie od widzów pieniędzy. I to się udało.