"Najmocniejszy film roku". Oscarową produkcję można już obejrzeć w domu

Cztery dni przed egzekucją napisał w oświadczeniu: "W odosobnieniu więziennym doszedłem do gorzkiego przekonania, jak ciężkich zbrodni przeciwko ludzkości się dopuściłem. Jako komendant obozu zagłady w Auschwitz realizowałem część straszliwych, ludobójczych planów Trzeciej Rzeszy. Za mają odpowiedzialność płacę życiem. (…) Naród polski proszę o wybaczenie. Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mimo wszystkiego, co się stało, traktowano mnie po ludzku, co mnie do głębi zawstydzało".