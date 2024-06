Dzieło za 16 mln zł. Kinowy hit można obejrzeć w domu w dwóch wersjach

"Przez wieki kolejni władcy próbowali wykorzystać piękno góralskiego folkloru do własnych celów. Polacy widzieli w góralach idealnych katolickich patriotów. Naziści z kolei, dawno zaginione niemieckie plemię. Górale opierali się jednak każdej ideologicznej kolonizacji. ‘Biała odwaga’ to dowód mojego szacunku do mniejszościowej grupy polskich Górali, którzy od wieków żyją na Podhalu" - trudno nie zgodzić się ze słowami reżysera filmu.