Tłumy widzów. Polski hit budzi skrajne emocje, ale idzie jak burza

Jak można się było spodziewać, "Listy do M. 5" budzą skrajne emocje. Od nienawiści do zachwytów. Co ciekawe, duża część krytyków jest przychylna polskiej produkcji. Można odnieść wrażenie, że zmieniło się ich nastawienie do świątecznej serii. Dostrzegają te elementy, za które film pokochali widzowie. Jest więc świątecznie, refleksyjnie, a momentami nawet zabawnie. W "Listach do M. 5" nie ma oczywiście żadnych zaskoczeń czy objawień, ale nie tego oczekują widzowie. Ma być tak, jak ze smacznym, słodkim świątecznym ciastem. Powinno być zrobione według sprawdzonego przepisu.