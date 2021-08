Narzekacie ostatnio na filmy superbohaterskie? Nowy "Legion samobójców" to odtrutka, której potrzebujecie

Udanym żartem Gunna jest to, że Peacemaker posiada te same zdolności, co Bloodsport. Trzeba przyznać, że zaangażowanie Elby do zagrania tej postaci, było strzałem w dziesiątkę. Reżyser nie udaje, że Bloodsport na początku może nie budzić naszej sympatii – to kawał dupka i kiepskiego ojca, który nie ma nic wspólnego z cierpiętniczym Deadshotem Smitha. Elba wygrywa to znakomicie – nie dość, że czujemy charyzmę aktora, to jesteśmy w stanie uwierzyć w jego postawę i głęboko skrywane człowieczeństwo. Co klasa, to klasa.