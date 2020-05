"Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" – recenzja Blu-ray od Galapagos

Po " Legionie samobójców " (2016) świat oszalał na punkcie oblubienicy Jokera. Ale Harley Quinn zaczęła robić karierę znacznie wcześniej, bo już na początku lat 90., za sprawą Paula Diniego i Bruce'a Tima, duetu odpowiedzialnego za kultowego "Batman: The Animated Series".

Po premierze "Legionu samobójców" fani dosłownie zasypali aktorkę pytaniami o dalsze losy postaci. Na odpowiedź musieliśmy czekać aż 4 lata, czyli do premiery "Ptaków nocy" według scenariusza Christiny Hodson (świetny "Bumblebee").

"Wyobraźcie sobie film z wyraźnym przesłaniem feministycznym, który próbuje połączyć fascynację dziełami Scorsesego z "Seksem w wielkim mieście", marvelowymi mordoklepkami, wiadrem kiczu, a dodatkowo jest wiwisekcją toksycznego związku. Plus wszyscy zaangażowani w to bohaterowie są ostro nafaszerowani substancjami pobudzającymi. Mniej więcej to daje nam Cathy Yan" - tak na łamach WP podsumował film Radosław Pisula.