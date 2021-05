Marvel zdradza tajemnice. Oto 10 tytułów IV fazy MCU

Przypomnijmy że produkcją, która zapoczątkowała filmowe uniwersum Marvela był "Iron Man". Słynna ekranizacja komiksu miała premierę na przełomie kwietnia i maja w 2008 roku. Pierwsza faza MCU składała się jedynie z 6 filmów, które pojawiały się w kinach na przestrzeni 4 lat. Później produkcje Marvela zaczeły trafiać do kin ze znacznie większą częstotliwością. Druga faza to także 6 filmów, ale wprowadzenie ich na duży ekran zajęło wytwórni już tylko 2 lata. Trzecia faza to już 12 tytułów, które trafiły do kin na przestrzeni 3 lat. W czwartej fazie 12 filmów zobaczymy najprawdopodobniej w ciągu 2 lat i 4 miesięcy.