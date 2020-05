Zlikwidowany "Batman vs Superman" miał być najmroczniejszym filmem wszechczasów?

"Pracowałem przy scenariuszu Batman vs Superman – kiedy Colin Farrell miał grać Batmana, Jude Law Supermana, a reżyserem był Wofgang Petersen – byliśmy w trakcie przygotowań i byłaby to najmroczniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widzieliście. Film zacząłby się od pogrzebu Alfreda i zakochanego Bruce'a, który rezygnuje z roli Batmana. Lecz Joker zabija jego żonę i wychodzi na jaw, że to wszystko było kłamstwem. Cały ten romans został uknuty przez Jokera, by złamać bohatera. Był to czas, gdy jeszcze mogłem umieścić różne historie w scenariuszu, lecz niekoniecznie musiały być one zrealizowane. Często niektóre pomysły nie trafiają czy to do widzów, czy wytwórni, czy reżysera, w taki sposób, jak to sobie wyobrażamy" - powiedział twórca.