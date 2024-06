Nie żyje Arkadiusz Tomiak. Polski operator zginął w wypadku

"Nie żyje Arek Tomiak, kolega z podwórka przy Królowej Jadwigi. Zanim został topowym polskim operatorem, zrobił serię pejzaży darłowskich, którymi chwaliła się jego szkoła. To były czarno białe fotografia miejsc, które wszyscy znaliśmy w tym małym miasteczku. Ale on je pokazał z trochę innej perspektywy, że gdybyśmy nie wiedzieli jak jest, to moglibyśmy się nabrać na ich piękno. Wielki żal" - napisał w mediach społecznościowych dziennikarz i autor książek, Cezary Łazarewicz.