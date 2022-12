Nie żyje Roman Załuski. Reżyser kultowych komedii miał 85 lat

"Marian… Tu jest jakby… Luksusowo", "Ty może i głupia nie jesteś, ale rozumu to ty nie masz za grosz!", "Jak mówię, to mówię, a jak mówię, to wiem" - to kilka kultowych cytatów, które wypowiadali bohaterowie filmów Romana Załuskiego. Reżysera i scenarzysty takich filmów jak "Kogel-Mogel", "Galimatias, czyli kogel-mogel II", "Och, Karol", czy "Komedia małżeńska".