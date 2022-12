Pasikowski: Franza Maurera grałaby dziś Cielecka

Co do wartości, to są one bezwzględnie wymagane w mainstreamowym kinie hollywoodzkim, którego zawsze byłem wielbicielem. Natomiast w kinie europejskim, którego z kolei nie znoszę, jest odwrotnie. Bohaterowie odstręczający, historie ponure, koniec dramatyczny. Człowiek ma ochotę, oglądając filmy wszystkich moich kolegów i jednej koleżanki ze szkoły, wykłuć sobie oczy... co, nawiasem mówiąc, też jest zakończeniem rodem z europejskiej dramaturgii. W starożytnym Hollywood okazałoby się bowiem, że bohater był podmieniony w żłobku i to jednak nie była jego matka.