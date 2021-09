Nostalgia za PRL-em. "Zupa nic" mówi o czymś więcej

Choć widzów rozbawią perypetie postaci w kolejkach do sklepów, na domówkach czy podczas prób nielegalnego handlu, co można by odebrać jako gloryfikację minionej epoki, nad całością czuć zew nadchodzących zmian. Bohaterowie pragną żyć po swojemu i cieszą się z najmniejszych rzeczy, które wyróżniają ich z szarej masy. Chcą więcej i więcej, ale nie można ich porównywać do współczesnych konsumpcjonistów. Ten właśnie apetyt na życie i potrzeba wolności wyboru to coś, co sprawia, że po seansie nie sposób opuścić kino bez uśmiechu na twarzy.