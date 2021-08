Podwórko, trzepak i Fiat 126p, czyli jak smakował PRL. Relacja z premiery filmu "Zupa nic"

– Doskonale pamiętam lata 80-te i to nie tylko ze względu na swój pesel. To były czasy, o których dziś opowiadamy w szczególny sposób, poniekąd komediowy, ale i z nutą nostalgii. Kiedy Kinga zaproponowała mi napisanie piosenki do filmu, z przyjemnością przyjąłem zaproszenie. Wspólnie z Łukaszem Borowieckim, który zrobił muzykę, oraz wokalistką Moniką Borzym, stworzyliśmy oficjalny teledysk promujący "Zupę nic". Co więcej okazało, że po tylu latach nadal można bez trudu wsiąść do Fiata 126p, a nawet z niego wysiąść! Ciekaw jestem, jak odbiorą ten film młodzi ludzie, dla których pewne rzeczy mogą wydawać się wręcz fikcją. A prawda jest taka, że tak to wtedy wyglądało. I dzięki temu filmowi każdy może odnaleźć to swoje "wtedy" do oglądania się za siebie – mówi Artur Andrus.