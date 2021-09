PRL powrócił. Polska komedia podbija kina. Padł rekord

"Zupa nic" to najnowszy film Kingi Dębskiej, która na początku 2016 roku podbiła serca widzów komediodramatem "Moje córki krowy". Film cieszył się w kinach bardzo dużą popularnością. Na dużym ekranie obejrzało go blisko 730 tys. osób. Wysokiej frekwencji towarzyszyły dobre opinie. Śmiało można powiedzieć, że obraz stał się ulubionym tytułem sezonu polskiej widowni. Zdobył Nagrodę Publiczności podczas przyznawania Orłów (nagroda za najlepszy scenariusz trafiła także do Kingi Dębskiej), Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych na FPFF w Gdyni oraz ponownie Nagrodę Publiczności tym razem na festiwalu OFF CAMERA. Warto wspomnieć o tych wyróżnieniach, gdyż "Zupa nic" jest prequelem "Moich córek krów".