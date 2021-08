"Spree": w chorej pogoni za lajkami

Patostreaming rośnie w siłę. Choć coraz więcej mówi się o zagrożeniach płynących z emisji i oglądania niekontrolowanych treści w sieci, nadal trudno powstrzymać to zjawisko. Jednak dla twórców filmowych to wdzięczny temat do popuszczenia wodzy fantazji, czego dowodem jest film "Spree", który prosto z festiwalu Sundance trafił do Gdańska na Octopus Film Festival.