Nowy hit Netfliksa. Polacy pokochali ten film. Czy słusznie?

Znaleźli się co niektórzy, którzy pochwalili ją za wrażliwość i oszczędną paletę emocji, ale Bullock to nie Meryl Streep czy Julianne Moore – rzadko kiedy jest w stanie odpowiednio oddać wiarygodnie to, co czuje jej postać. Choć trzeba docenić jej próbę wyjścia poza strefę komfortu, to mimo wszystko rzucanie w przypływie wściekłości przekleństwami albo przesadne wycofanie emocjonalne to trochę za mało. Ale kto wie –być może na nominację do Oscara wystarczy.