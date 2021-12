"West Side Story". Gorzkie słowa o Polaku w światowym hicie [RECENZJA]

Z postacią Tony’ego związany jest zresztą interesujący fakt. Jak już wcześniej wspomniałem, bohater jest Polakiem. I w sumie nie byłoby w tym nic znaczącego, gdyby nie to, że w rozmowie o narodowości Tony’ego szef Sharksów określa go jako "wielkiego, głupiego Polaka". To ma rzecz jasna stanowić dowód na to, że także Portorykańczycy używają obraźliwych określeń wobec ludzi nie swojej narodowości, ale trzeba przyznać, że źle wypada dość pogardliwy ton wypowiedzi bohatera.