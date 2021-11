Przebój wszech czasów Netfliksa. Do pobicia rekordu potrzebował tylko 11 dni

Szefowie Netfliksa słabymi recenzjami raczej się jednak nie przejmują. Zwłaszcza w kontekście ogromnej, rekordowej popularności filmu na platformie. Najpierw dowiedzieliśmy się, że "Czerwona nota" stała się pierwszym tytułem, który w dniu premiery i podczas premierowego weekendu znalazł się na czele listy przebojów we wszystkich krajach na świecie. Później dotarła informacja, że w ciągu trzech pierwszych dni użytkownicy platformy oglądali go przez 148,7 mln godzin. Co oczywiście również było rekordowym osiągnięciem.