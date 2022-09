Wreszcie dobre recenzje. Widzowie Netfliksa oszaleli na jego punkcie

W skrócie można powiedzieć, że "Zróbmy zemstę" to połączenie filmów "American Pie" i "Wrednych dziewczyn". Z tym, że znacznie bliżej mu do tego drugiego tytułu. Głośna produkcja z 2004 r., w której wystąpiły nastoletnie gwiazdy amerykańskiego kina (Lindsey Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried), z pozoru wyglądała na typową, płytką komedię dla nastolatków. Tymczasem była to bez wątpienia ostra satyra na świat młodych ludzi, w którym budowane są szkolne elity, wewnętrzne hierarchie społeczne, prowadzony jest system wykluczeń i kar.