Porażka polskiego filmu. Stał się przebojem Netfliksa tylko w naszym kraju

W jednej z zagranicznych recenzji filmu, Marshall Shaffer z "Decider" napisał: "'Broad Peak' ma zbyt dużą obsesję na punkcie tego, co robił Maciej Berbeka, że zapomina o tym, kim był. O ile rozległe widoki góry budzą podziw, o tyle twarz alpinisty niczego nie wyraża. Reżyser i scenarzysta nic nie robią, aby rzetelnie scharakteryzować jego postać i wytłumaczyć dlaczego widz powinien się nim interesować. Bez jakiejkolwiek empatycznej inwestycji w bohatera, jest on tylko jakimś mężczyzną wspinającym się pod górę. Film zawiera wszystkie elementy epickiej akcji pompującej adrenalinę, ale nie zawiera substancji niezbędnej do podniesienia tętna".