Numer jeden Netfliksa. "Biegaliśmy w kółko całkiem nadzy"

"Nigdy w życiu nie byłem bardziej przerażona. Albo bardziej zmarznięta" – żartowała Corrin. "To było dzikie. Chcieliśmy uzyskać efekt spontaniczności, więc w ogóle nie ćwiczyliśmy tej sceny. Na planie było sześć maszyn, które zapewniały nam deszcz, a reżyserka krzyczała – 'Akcja!'. Pobiegłam pierwsza, potem wyskoczył Jack i biegaliśmy w kółko jak szaleni, zupełnie nadzy. Pamiętam, jak patrzyliśmy sobie w oczy, widząc wzajemne przerażenie i to spojrzenie 'Co my robimy?!'. Po chwili skrępowanie i strach jednak minęły. To było jak pierwotne wyzwolenie".