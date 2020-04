Rewolucyjne zmiany w Oscarach. Nie wszystkie będą tymczasowe

W praktyce oznacza to, że tymczasowo filmy ubiegające się o Oscara nie będą musiały trafiać do kin. Zamiast tego członkowie Akademii domagają się 60-dniowego dostępu do danego filmu na prywatnej platformie streamingowej. Nie będzie więc tak, że każdy nowy film na Netfliksie czy VoD będzie potencjalnym kandydatem do Oscara.