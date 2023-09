"Piekło" Agnieszki Holland się nie kończy. Bronisław Wildstein przyrównał jej film do progagandy hitlerowskiej

- To nie znaczy, że to musi być zła sztuka. Ja przypomnę, że znamy z historii sztuki, kina wspaniałe produkcje, które służyły paskudnym celom. Filmy Leni Riefenstahl były bardzo dobrymi filmami. "Żyd Suss", taki programowy film antysemicki wypuszczony przez III Rzeszę, to był dobry film. Filmy Eisensteina, skłamane od początku do końca, były świetnie zrobione i robiły ogromne wrażenie. I teraz mogę powiedzieć tak: Agnieszka Holland to jest bardzo dobry reżyser" - podsumował Wildstein.