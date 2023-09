Maja Ostaszewska: "Byłam w lesie na granicy i spojrzałam w wiele oczu"

Jestem wdzięczna, że ten film powstał i że zrobiła go Agnieszka Holland. To takie naturalne, po jej wszystkich filmach o Holocauście czy głodzie, że mówi o tym, co dzieje się dziś. Agnieszka, poza tym, że jest wybitną artystką, niezwykle mądrze i odważnie wypowiada się jako osoba publiczna. Mam dla niej wielki szacunek. Dla mnie praca nad "Zieloną granicą" nie była łatwa. Wracały do mnie obrazy i bardzo trudne emocje. Zdarzało się, że musiałam iść na bok, do lasu, by popłakać. Ten film jest niebywale uczciwy i dobrze udokumentowany. Mieliśmy konsultacje osób aktywistycznych z Grupy Granica. Marysi Złonkiewicz z Chlebem i Solą, była z nami Agata Kubis, która jest fotoreporterką, ale i wolontariuszką na granicy. Zdawałyśmy sobie sprawę, jak to, co tworzymy, jest bliskie realizmowi i odpowiada rzeczywistości, której same byłyśmy świadkami. Postaci, dialogi są oczywiście fikcyjne, ale wydarzenia bazują na tym co zdarzyło się naprawdę.