Pierwszy milion zdobyty. Spektakularny sukces polskiej produkcji

Tak przedstawia się historia serii "Listy do M." w telegraficznym skrócie: Pierwsza część filmu, która miała premierę w 2011 roku, zgromadziła w kinach 2,56 mln widzów. Był to najlepszy wynik w sezonie. W 2015 roku drugą część obejrzało 2,97 mln widzów. Rezultat jeszcze lepszy od poprzednika, ale na liście kinowych przebojów sezonu druga pozycja. Minimalnie lepszą frekwencją (około 35 tys. osób) mogły się wówczas pochwalić "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy". W 2017 roku trzecia część "Listów do M." przekroczyła pułap 3 mln widzów, deklasując w ten sposób wszystkich konkurentów. Czwarta część z 2020 roku z powodu pandemii nie trafiła do kin i można ją było oglądać jedynie w serwisie streamingowym Player.