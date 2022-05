Cztery śmierci Simony. Zdrada, wydziedziczenie, odcięcie od rodziny. Takiego filmu jeszcze nie było

Jest w filmie Korynckiej-Gruz wiele poruszających historii z życia Simony. "Umierała", gdy została wydziedziczona przez matkę, a wszystkie rodzinne pamiątki trafiły do Glorii. Jak opowiada Joanna, matka była upijana przez kolejnych absztyfikantów, którzy rozkradali dziedzictwo Kossaków. Rodzinne historie to mocna i ważna część tego filmu, bo poznajemy Simonę lepiej niż kiedykolwiek dotychczas. To już nie tylko historyjki o dziku Żabce śpiącym w sypialni, a bardzo poruszający obraz kobiety, która przeżyła wiele traumatycznych chwil, a ukojenie próbowała znaleźć w Puszczy.