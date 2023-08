Ponad 5 mln widzów. Polski hit Netfliksa podbija świat

"Miłość do kwadratu jeszcze raz" w lutym bieżącego roku znalazła się na czele zestawiania najpopularniejszych nieanglojęzycznych filmów Netfliksa na świecie. Na zagranicznych portalach polska produkcja znów zbierała fatalne recenzje. M.N. Miller z "Ready Steady Cut" napisał: "Jeśli robisz komedię romantyczną, nie oznacza to automatycznie, że musisz zrobić beznadziejny film. Komedię romantyczną można zrobić też dobrze, a przynajmniej przyzwoicie, z odrobiną polotu. Polskojęzyczna 'Miłość do kwadratu raz jeszcze' to amatorski projekt, który wygląda na wyrwany z jesiennej ramówki USA Network".