Chciał podbić Hollywood. Usłyszał: "Dziękujemy bardzo, żegnaj"

Młody aktor nie złożył jednak broni. Próbował dalej. Skontaktował się z Agatą Kuleszą, która miała namiar na inny "sprawdzony" management aktorski: "Poszedłem pod ten adres, a tam… puste biuro. Firma zlikwidowana. Zrezygnowany oparłem się o ścianę i osunąłem na ziemię. Gdy podniosłem głowę, nieco dalej zauważyłem biuro innego managementu. Zapukałem, wszedłem, w środku zauważyłem kilku ludzi. Zapytałem, czy znaleźliby dla mnie chwilę na rozmowę. Usłyszałem: 'Thank you very much. Goodbye!'".