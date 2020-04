Powstaje polski dokument o życiu w czasach pandemii koronawirusa. Każdy może stać się jego bohaterem

Do projektu dołączył młody chłopak z Warszawy, któremu kilka dni temu zmarła mama. Kobieta była aktywistką społeczną, wiele osób chciało ją pożegnać, więc organizacja pogrzebu dla 5 osób wydawała się czymś niemożliwym. Padła propozycja transmisji z uroczystości. Ostatecznie syn zmarłej zdecydował się nagrać filmik ze swoimi przemyśleniami, który trafi do dokumentu. Jak sam powiedział, po to, aby pokazać jak w czasach pandemii wygląda nie życie, a umieranie.

Reżyserka z dużą wrażliwością podchodzi do tych zwierzeń. Zachęca osoby, które się z nią kontaktują, aby rejestrowały ważne momenty w postaci zdjęć i nagrań, nawet jeśli miałyby one pozostać osobistymi pamiątkami.

- Nie robię jeszcze założenia, jaki to będzie film. Obserwuję to, co się dzieje. Zastanawiam się nad losami bohaterów mojego poprzedniego projektu "Młodzi lekarze". Oni teraz mierzą się z wielkimi wyzwaniami. Chcę się do nich odezwać, może podzielą się swoimi refleksjami - dodaje Joanna Frydrych.