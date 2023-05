Powstał film o menstruacji. Dzieci wstawały i dziękowały bohaterkom

Jagody i Zuzi nie da się nie lubić. Są inteligentne, przezabawne i zadają świetne pytania. Ich codzienne przygody rozbudzają wspomnienia dorosłych widzów. Bo, choć czasy się zmieniają, pewne rzeczy pozostają stałe. Przyjaźnie z dzieciństwa mają to do siebie, że nawet jeśli kończą się na pewnym etapie życia, zapadają w pamięć na zawsze. Dziewczynom można pozazdrościć wsparcia, jakie dostają od swoich rodziców, ale pewne niepokoje i tematy nurtują nas w młodości niezależnie od doświadczeń. Pierwszy okres to ważne wydarzenie w życiu każdej dziewczynki. I choć menstruacja długo uchodziła za temat tabu, dla nas, kobiet, to przecież codzienność. A dziewczyny zawsze o niej rozmawiały. I dobrze.