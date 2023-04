20. edycja Millenium Docs Against Gravity startuje już wkrótce. Znamy szczegóły

Na festiwalu nie zabraknie filmów wybitnych twórców oraz hitów największych światowych festiwali. Werner Herzog powraca z filmem "Scena myśli", w którym bada jedyne miejsce na Ziemi, do którego jeszcze nie dotarł - ludzki mózg, stawiając równocześnie pytanie o rolę neurobiologii we współczesnym świecie. Z kolei Laura Poitras ("Citizenfour") zaprezentuje polskiej publiczności film "Całe to piękno i krew", który zdobył główną nagrodę na festiwalu w Wenecji oraz nominację do Oscara. To opowieść o Nan Goldin - fotografce, które zdobyła sławę, dokumentując życie osób LGBT+ w Stanach Zjednoczonych i epidemię AIDS w latach 80. i 90. a obecnie walczy z koncernem farmaceutycznym odpowiedzialnym za kryzys opioidowy.