"Randka, bez odbioru". Jest sympatycznie, więc w czym problem?

"Randka, bez odbioru" to kino proste i niewyszukane. Ma za zadanie zapewnienie rozrywki, z czego wywiązuje się poprawnie i więcej niż przyzwoicie. Zwykle w tego typu prostych historiach najważniejsze są szczegóły. Każdą, najprostszą nawet opowieść, łatwiej snuć, gdy jej twarzami są Ana de Armas i Chris Evans. Co prawda, choć to ich trzecie ekranowe spotkanie – wcześniej wystąpili razem w filmach "Na noże" i "Gray Man" – nadal brakuje pomiędzy nimi tej iskry, która niezbędna jest do tego, by zagrać role nienawidzących się kochanków, to oceniając ich w pojedynkę, zostali dobrze dobrani do postaci, w które się wcielili. Ana de Armas zdążyła już wcześniej udowodnić, że świetnie czuje się zarówno w kreacjach ciężkich gatunkowo ("Blondynka"), jak i wymagających od niej tężyzny fizycznej ("Nie czas umierać"). Dlatego Sadie z "Randki, bez odbioru" mogłaby zagrać z zamkniętymi oczami. Z kolei Chris Evans to jeden z niewielu gwiazdorów, który wiarygodnie wypada czy to w roli Kapitana Ameryki, czy sprzedawcy sadzonek. W przeszłości trenującego zapasy.